"Суддя — п*****с": фанати "Вереса" ображали арбітра, який пройшов російський полон (відео)

Вболівальники, схоже, не знали про героїчне минуле рефері

У матчі 27-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Верес" — "Оболонь" (0:2) головний арбітр Дмитро Кубряк вилучив у першому таймі одразу двох гравців господарів. Після цього фанати почали ображати рефері, який понад 5 місяців перебував у російському полоні.

Уболівальники вимагають вибачень від ФК "Верес", а образи потрапили у прямий етер. Фанати рівненського клубу під час гри скандували: "Суддя — п*****с". Про це повідомляє "Телеграф".

Увага на відео є ненормативна лексика.

У мережі вимагають від клубу та ультрас вибачень. Один із користувачів зазначив, що ображати лікаря, який рятував життя на "Азовсталі", це ницо.

Відеоогляд матчу "Верес" — "Оболонь":

Дмитро Кубряк під час повномасштабного вторгнення РФ працював нейрохірургом, який рятував поранених у Маріуполі, де й потрапив до російського полону.

Нагадаємо, у грудні 2024 року не стало українського футболіста, колишнього півзахисника "Вереса" Владислава Семенчука. Гравець помер у реанімації, потрапивши туди після жахливої Дорожньо транспортної пригоди.