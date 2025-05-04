"Судья - п*****с": фанаты "Вереса" оскорбляли арбитра, прошедшего российский плен (видео)
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Болельщики, похоже, не знали о героическом прошлом рефери
В матче 27-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Верес" — "Оболонь" (0:2) главный арбитр Дмитрий Кубряк удалил в первом тайме сразу двоих игроков хозяев. После этого фанаты начали оскорблять рефери, который больше 5 месяцев находился в российском плену.
Болельщики требуют извинений от ФК "Верес", а оскорбления попали в прямой эфир. Фанаты ровенского клуба во время игры скандировали: "Судья — п*****с". Об этом сообщает "Телеграф".
Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.
В сети требуют от клуба и ультрас извинений. Один из пользователей отметил, что оскорблять врача, который спасал жизни на "Азовстали", это низменно.
Видеообзор матча "Верес" — "Оболонь":
Дмитрий Кубряк во время полномасштабного вторжения РФ работал нейрохирургом, который спасал раненых в Мариуполе, где и попал в российский плен.
Напомним, в декабре 2024 года, не стало украинского футболиста, бывшего полузащитника "Вереса" Владислава Семенчука. Игрок скончался в реанимации, попав туда после ужасного ДТП.