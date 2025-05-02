Рус

Чемпіонат України з футболу, 27-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
"Олександрія" близька до медалі в УПЛ Новина оновлена 02 травня 2025, 13:47
"Олександрія" близька до медалі в УПЛ. Фото ФК Олександрія

Першість України виходить на фінішну пряму

У четвер, 2 травня, матчем "Лівий Берег" – "Карпати" стартує 27 тур Української прем’єр-ліги (УПЛ). До речі, минулого туру чемпіонату України з футболу фактично зникла інтрига.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 27-го туру чемпіонату України з футболу. Додамо, що у прямому етері в Україні усі ігри транслює "УПЛ ТБ". У центральній зустрічі туру зіграють "Полісся" та "Олександрія".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 27-го туру чемпіонату України з футболу (оновлюється)

П’ятниця, 2 травня

15:30. "Лівий Берег" – "Карпати"

18:00. "Рух" – "Кривбас"

Субота, 3 травня

13:00. "Чорноморець" – "Шахтар"

15:30. "Інгулець" – "Динамо"

18:00. "Верес" – "Оболонь"

Неділя, 4 травня

13:00 ЛНЗ – "Зоря"

15:30. "Колос" – "Ворскла"

18:00. "Полісся" – "Олександрія"

Турнірне становище команд після 26 туру УПЛ
Турнірне становище команд після 26 туру УПЛ

Нагадаємо, український коментатор Роман Бебех розкритикував головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського за російську мову під час гри. Інцидент стався у матчі Біло-Синіх проти "Оболоні" (3:0).

Теги:
#Футбол #УПЛ