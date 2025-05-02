Чемпіонат України з футболу, 27-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Першість України виходить на фінішну пряму
У четвер, 2 травня, матчем "Лівий Берег" – "Карпати" стартує 27 тур Української прем’єр-ліги (УПЛ). До речі, минулого туру чемпіонату України з футболу фактично зникла інтрига.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 27-го туру чемпіонату України з футболу. Додамо, що у прямому етері в Україні усі ігри транслює "УПЛ ТБ". У центральній зустрічі туру зіграють "Полісся" та "Олександрія".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 27-го туру чемпіонату України з футболу (оновлюється)
П’ятниця, 2 травня
15:30. "Лівий Берег" – "Карпати"
18:00. "Рух" – "Кривбас"
Субота, 3 травня
13:00. "Чорноморець" – "Шахтар"
15:30. "Інгулець" – "Динамо"
18:00. "Верес" – "Оболонь"
Неділя, 4 травня
13:00 ЛНЗ – "Зоря"
15:30. "Колос" – "Ворскла"
18:00. "Полісся" – "Олександрія"
Нагадаємо, український коментатор Роман Бебех розкритикував головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського за російську мову під час гри. Інцидент стався у матчі Біло-Синіх проти "Оболоні" (3:0).