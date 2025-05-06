В России не нашли денег на футбольный матч с Бразилией

Бразильцы запросили кругленькую сумму за игру

Сборная России по футболу хочет сыграть с командой Бразилии, однако договориться с пятикратными чемпионами мира россиянам не удается. Накануне европейская страна дала добро на проведение матчей сборной РФ на своей территории.

О ходе переговорного процесса между РФ и Бразилией сообщает telegram-канал Baza. По информации источника, Российский футбольный союз (РФС) пока не сумел договориться о проведении игры.

Дело в том, что бразильская сторона запросила у РФС 1,5 млн евро (около 70 млн грн) за матч. В эту сумму входят перелет, проживание и питание команды, а также премиальные игрокам. В РФС теперь задумались о необходимости данной встречи из-за отсутствия денег.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за этого европейские страны, кроме Сербии, не хотят играть против РФ даже в товарищеских играх. В итоге россияне играют с футбольными карликами, а некоторые предложения поступают даже из сборных, не входящих в рейтинг ФИФА.