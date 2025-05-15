"Немає мізків": Леоненко жорстко пройшовся по "динамівцю" після фіналу Кубка України

Арбітр пошкодував гравця в українському дербі

Колишній футболіст "Динамо" Віктор Леоненко розкритикував суддівство у фіналі Кубка України-2025. Напередодні "Шахтар" у серії пенальті здолав "Динамо".

Відповідний коментар Леоненка наводить blik.ua. За словами Віктора, головний арбітр зустрічі Микола Балакін зробив грубу помилку, не вилучивши з поля нападника Біло-синіх Владислава Ваната.

"Суддівський скандал буде 100%. Можна сперечатися, був пенальті на Волошині чи ні, тому що, коли 50 на 50, то жоден суддя не дасть пенальті наприкінці матчу. Але на 53-й хвилині арбітр повинен був виганяти Ваната! Коли нічого не виходить і немає мізків, то треба поштовхатися.

Арбітр дав по жовтій йому і Марлону, і вже за 10 секунд Ванат ні з того, ні з сього штовхає бразильця в спину плечем! Це друга жовта, яку Балакін чомусь не показав. Шовковський точно має розібратися з Ванатом, бо він міг залишити команду вдесятьох у фіналі", — сказав Леоненко.

Інцидент з Ванатом дивитись з 2:31:30

Попри поразку, сезон для "Динамо" можна назвати успішним. Біло-сині близькі до перемоги у чемпіонаті України.