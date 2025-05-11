Футболіст "Динамо" ледь не вбився, святкуючи гол (відео)

Гравець вирішив відсвяткувати гол, виконавши сальто назад

У матчі чемпіонату України серед юнаків "Динамо" U-17 обіграло "Полісся" U-17 у Житомирі з рахунком 4:1. Юний футболіст киян Всеволод Чалий забив останній гол у грі та відсвяткував взяття воріт, виконавши невдало сальто назад.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк зазначив, що футболіст ризикував залишитися паралізованим. Дмитро порадив молодим гравцям бути більш обачними.

"Думаю, не варто зайвий раз пояснювати чому сальто назад небезпечні.

Але цей випадок у грі "Полісся" і "Динамо" U-17 вимагає нагадати.

Буквально декілька сантиметрів не докрутити й футболіст "Динамо" міг би опинитися паралізованим на все подальше життя.

Зрозуміло, що емоції й бажання яскраво відсвяткувати гол, наслідуючи кумирів, в цей момент домінує, але на виході це величезна небезпека травми шиї, яка безповоротно може зруйнувати карʼєру та життя.

Молоді футболісти, будьте обачними й не чудіть!" — написав Бабелюк в telegram.

Зазначимо, у 2024 році Чалий підписав професійний контракт із "Динамо". Угода розрахована на три роки.

Нагадаємо, доросла команда "Динамо" не змогла обіграти "Полісся" (0:0) у центральному матчі 28-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). У наступному матчі кияни зіграють із "Шахтарем" у фіналі Кубка України.