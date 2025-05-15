"Нет мозгов": Леоненко жестко прошелся по "динамовцу" после финала Кубка Украины

Арбитр пожалел игрока в украинском дерби

Бывший футболист "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал судейство в финале Кубка Украины-2025. Накануне "Шахтер" в серии пенальти одолел "Динамо".

Соответствующий комментарий Леоненко приводит blik.ua. По словам Виктора, главный арбитр встречи Николай Балакин сделал грубую ошибку, не удалив с поля нападающего Бело-синих Владислава Ваната.

"Судейский скандал будет 100%. Можно спорить, был пенальти на Волошине или нет, потому что если 50 на 50, то ни один судья не даст пенальти в конце матча. Но на 53-й минуте арбитр должен был выгонять Ваната! Если ничего не выходит и нет мозгов, то нужно потолкаться.

Арбитр дал по желтой ему и Марлону, и уже через 10 секунд Ванат ни с того, ни с сего толкает бразильца в спину плечом! Это вторая желтая, которую Балакин почему-то не показал. Шовковский точно должен разобраться с Ванатом, потому что он мог покинуть команду вдесятером в финале", — сказал Леоненко.

Инцидент с Ванатом смотреть с 2:31:30

Несмотря на поражение, сезон для "Динамо" можно назвать успешным. Бело-синие близки к победе в чемпионате Украины.