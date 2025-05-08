Чемпіонат України з футболу, 28-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

У чемпіонаті України з футболу пройдуть вирішальні ігри

У п’ятницю, 9 травня, в Українській прем’єр-лізі (УПЛ) 2024/25 стартує 28 тур. Минулого туру "Динамо" зміцнило лідерство і наблизилося до чемпіонства.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 28-го туру чемпіонату України з футболу. Додамо, що у прямому етері в Україні всі ігри транслює "УПЛ ТБ". У центральній зустрічі туру зіграють "Полісся" та "Динамо". Крім того, "Карпати" у боротьбі за місце у єврокубках зіграють проти "Олександрії", яка хоче виграти "срібло" УПЛ.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 28-го туру чемпіонату України з футболу (оновлюється)

П’ятниця, 9 травня

15:30. "Зоря" – "Шахтар"

18:00. "Полісся" – "Динамо"

Субота, 10 травня

13:00. "Ворскла" – "Чорноморець"

15:30. "Оболонь" – ЛНЗ

18:00. "Рух" — "Верес"

Неділя, 11 травня

13:00. "Кривбас" – "Колос"

18:00. "Карпати" – "Олександрія"

Понеділок, 12 травня

15:30. "Інгулець" – "Лівий Берег"

Турнірне становище команд в УПЛ після 27 туру

Нагадаємо, у матчі 27-го туру УПЛ "Верес" — "Оболонь" (0:2) головний арбітр Дмитро Кубряк вилучив у першому таймі одразу двох гравців господарів. Після цього фанати почали ображати рефері, який понад 5 місяців перебував у російському полоні.