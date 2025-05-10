Легенда "Динамо", переглянувши парад Путіна, заявив про неминучу перемогу Росії

Знаменитий у минулому футболіст зрадив Україну

Колишній футболіст "Динамо", уродженець Києва Анатолій Бишовець, заявив про перемогу Росії. Анатолій живе у РФ і сором’язливо називає війну в Україні "подіями".

Відповідний коментар Бишовця наводить metaratings.ru. Ексфутболіста так захопив парад у Москві, що він переконаний у перемозі РФ.

"Хочеться всіх привітати з великим святом. Дивився парад не один, поряд були онуки, правнук. Наймолодшому сподобалося, особливо, що стосувалося військової техніки. Для нього це велике враження.

Те, що на трибуні була велика кількість гостей із багатьох країн – це дуже показовий момент у важливий час. Побачене переконує, що перемога буде за нами.

Я хотів би зазначити, що це спільна перемога – Український фронт був більшим", — заявив Бишовець.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто із зірок приїхав на парад Путіна 9 травня. На Червоній Площі в Москві засвітився американський актор Стівен Сігал і не лише.

Нагадаємо, колишній футболіст та тренер "Динамо" Йожеф Сабо вважає Бишовця зрадником України, адже саме у Києві він зробив ім’я. Раніше Анатолій поскаржився на пенсії у Росії.