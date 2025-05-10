В української спортсменки відібрали медаль через помилку організаторів

Скандал відбувся на першому комерційному турнірі у Катарі

Українська легкоатлетка Юлія Левченко стала лише четвертою на турнірі What Gravity Challenge у Досі. При цьому організатори показали, що українка стала бронзовою призеркою змагань.

Плутанина виникла через помилки організаторів. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

"Бронза" дісталася Марії Жодзик із Польщі, яка підкорила висоту 1.96 м. У протоколі після закінчення змагань біля її імені стояла позначка DNF (не фінішувала) та її результат було анульовано. Пізніше організатори скасували своє рішення та повернули їй медаль. Річ у тому, що система помилково зарахувала їй невдалу спробу, а про технічну помилку стало відомо лише після чоловічих змагань, які стартували пізніше.

Юлія Левченко із результатом 1,94 м стала четвертою. До речі, у Катарі українка продемонструвала свій найкращий результат у сезоні. Перемогу на турнірі здобула українка Ярослава Магучіх (2,02 м), яка також була розчарована суддівством у Катарі.

"Судді мали б працювати краще, але психологічно це показало мені, що я здатна концентруватися на висоті, що б не відбувалося ззовні", — сказала Магучіх.

Нагадаємо, 2025 року Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні, показавши результат 1,99 м.

На чемпіонаті світу-2025 у приміщенні Магучіх через травму стала лише третьою. Ярослава взяла реванш в австралійок вже на наступних змаганнях. Українка виграла перший етап "Діамантової ліги" у Сямені (Китай), а потім і другий у Шанхаї (Китай).