Известная украинская легкоатлетка провалила допинг-тест: детали скандала

В допинг-пробе спортсменки обнаружено запрещенное вещество

Популярная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на тройном прыжке, сдала положительную допинг-пробу. Спортсменка должна была вернуться в большой спорт после длительного перерыва на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар).

Об этом сообщил официальный сайт Athletics Integrity Unit — независимой организация по борьбе с допингом в легкой атлетике. Марину отстранили от соревнований.

По информации источника, Бех-Романчук нарушила статьи 2.1 и 2.2. В пробе Марины обнаружили запрещенное вещество — тестостерон.

Ожидалось, что Бех-Романчук вернется в легкую атлетику в пятницу, 15 мая. Украинка не выступала на соревнованиях после Олимпийских игр в Париже.

Напомним, в 2024 году травмы преследовали Бех-Романчук вплоть до Олимпиады, где украинка не сумела пройти квалификацию. После главного старта года Марине задали неудобный вопрос, из-за чего в Париже произошел скандал. Во время перерыва в карьере Марина активно развивала свой блог в Instagram, где за ее жизнью следят больше 500 тысяч человек.