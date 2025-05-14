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У Болгарії вимагають позбавити громадянства гімнастки, яка змагалася на турнірі коханки Путіна

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Аліна Кабаєва та Ельвіра Краснобаєва Новина оновлена 14 травня 2025, 15:56
Аліна Кабаєва та Ельвіра Краснобаєва. Фото Getty Images, t.me/skygraceacademy

Спортсменка відмовилася виступати за збірну Болгарії

Болгарська федерація з художньої гімнастики (БФХГ) вимагає позбавити громадянства Ельвіру Краснобаєву. Спортсменка у 2025 році виступила в Москві на турнірі олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої, яку пов’язують із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявила голова БФХГ Іліана Раєва у коментарі для sportal.bg. Раніше 17-річна гімнастка відмовилася виступати за Болгарію і залишила країну "за сімейними обставинами".

"Ельвірі не дозволено брати участь у змаганнях. Ситуація трохи дивна. Ми негайно написали у FIG і російській федерації. Але є один нюанс: Росія в цей час не допущена Міжнародною федерацією і МОК і проводить деякі змагання за своїми власними правилами, які виходять за рамки компетенції FIG. Ми поки що не впевнені, чи зможе вона брати участь у змаганнях, але в жодному разі вона не має права виступати під прапором Болгарії.

Я й рада директорів федерації хочемо, щоб у неї відібрали болгарський паспорт. Це складна процедура, але Ельвіра Краснобаєва отримала болгарський паспорт завдяки тому, що вона гарна гімнастка і має великі шанси стати дуже сильною гімнасткою світового рівня. Дії, які вона зробила, щоб залишити Болгарію таким чином… Вона на 100 відсотків продукт болгарської художньої гімнастики знаходиться в Болгарії з п'ятирічного віку, тому наш аргумент полягає в тому, що цей паспорт необхідний їй для виступів за Болгарію. Ми добиватимемося всіма законними способами, щоб її паспорт було вилучено", — сказала Раєва.

Зазначимо, Краснобаєва народилася у Санкт-Петербурзі, а у шість років вона з родиною переїхала до Болгарії. У 2021 році гімнастка отримала болгарське громадянство і була включена до складу національної команди, з якою досягла чималих успіхів. Ельвіра є чемпіонкою Європи у команді та бронзовою призеркою Євро у вправах зі стрічкою.

Нагадаємо, Кабаєва проводить турніри за власними правилами. Раніше у РФ фактично визнали, що виховують гімнасток, щоб вдало видавати їх заміж.

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#Художня гімнастика #Аліна Кабаєва