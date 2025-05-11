"Радість війни": російська фігуристка зганьбилася, вітаючи з 9 травня

З популярною російською спортсменкою стався конфуз

Відома російська фігуристка, олімпійська чемпіонка-2018 Аліна Загітова осоромилася, вітаючи росіян з "Днем перемоги". Колишня спортсменка регулярно створює перли завдяки своєму "красномовству".

Цього разу Загітова заявила, що за допомогою свого льодового шоу її команда спромоглася передати всю радість Великої Вітчизняної війни. Відповідний пост фігуристка опублікувала на своєму telegram-каналі.

"Ці номери для мене є знаковими моментами, наповненими глибокими емоціями. Я дуже пишаюся тим, що ми з командою змогли передати весь біль і радість Великої Вітчизняної війни в шоу "Зберігачі часу".

Кожен з нас може зробити свій внесок у збереження цієї пам’яті. Давайте разом пам'ятатимемо і шануватимемо тих, хто уможливив наше сьогодення. З Днем Перемоги!" – написала Загітова.

У РФ відразу накинулися на спортсменку. Користувачі звинувачують її у хайпі на 9 травня.

Раніше Загітова потрапила у скандал через свою роботу ведучою на Першому каналі РФ. Напередодні ексспортсменка зганьбилась у прямому етері.