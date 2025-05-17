"Карпати" "потоптали хліб" та ризикують залишитися без єврокубків (відео)

Львівський клуб дав додаткову мотивацію супернику

У суботу, 17 травня, "Карпати" програли "Колосу" (1:2) у матчі 29-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). Львівський клуб втратив ініціативу у боротьбі за єврокубки.

Головний тренер "Колоса" Руслан Костишин розкритикував те, як "Карпати" анонсували гру з "Колосом". Про це наставник "Хліборобів" розповів в інтерв’ю УПЛ ТБ.

"Це футбол. Гра має бути емоційною. Ми налаштовувалися на гру. Нас налаштовував президент (клубу), не етична фотографія на сайті "Карпат". Цю фотку переслали мені й це ще більше налаштувало нас на гру. Коли показують лева, що топче хліб, це не сподобається нікому. І це спонукало нас ще більше завестися", — заявив Костишин.

"Карпати" анонсували гру картинкою, на якій Лев (символ львівського клубу) топче колоски пшениці (символ команди з Ковалівки). Ця картинка дала додаткову мотивацію підопічним Костишина на гру.

До речі, "Колос" не має жодних турнірних цілей, а от "Карпати" до цієї гри вважалися головним претендентом на 4-те місце в УПЛ, яке давало право зіграти в єврокубку (відбір до Ліги конференцій).

Відеоогляд матчу "Колос" — "Карпати"

В останньому турі УПЛ "Полісся" зіграє з "Кривбасом", а "Карпати" — із "Зорею". Раніше в Україні став відомий переможець Кубка країни.