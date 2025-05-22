"Більше не побачу їх": Алієв емоційно відреагував на ситуацію з батьками, які підтримали Путіна (відео)

Батьки футболіста стали жертвами російської пропаганди

Скандальний український футболіст Олександр Алієв вважає, що більше не побачиться з батьками, які мешкають у Курській області (РФ). Річ у тому, що вони підтримали повномасштабне вторгнення РФ в Україну, при цьому Олександр вступив до лав ЗСУ.

Відповідний коментар Алієва наводить YouTube-канал "Слава Дьомін". Футболіст емоційно розповів про тата і маму, які живуть у Курській області й підтримують владу РФ.

"Все одно я люблю їх. Це мої батьки на все життя. Я розумію, що більше їх не побачу. Варіант з Туреччиною? Я думаю, що не вийде. Я в розшуку у РФ, за батьками дуже ретельно стежать, за ними ФСБ дивиться. Ми вітаємо один одного. З днем народження, з 8 березня. Ось у нас був день матері, я написав їй: "Мам, зі святом тебе, з днем ​​мами". Просто відповіла: "Дякую" і все", — розповів футболіст.

Нагадаємо, нещодавно в Києві в Алієва стався конфлікт із поліцією. На футболіста склали протокол за водіння у нетверезому стані та дрібне хуліганство. Це не перший скандал, у який потрапляв Олександр.