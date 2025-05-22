"Шахтар" запропонував колишньому футболісту "Барселони" космічні гроші

Донецький клуб перебуває в активному пошуку головного тренера

Донецький "Шахтар" досяг угоди з головним тренером "Еюпспора" Ардою Тураном. Очікується, що скандальний ексфутболіст збірної Туреччини очолить Гірників у наступному сезоні.

Про це повідомляє журналіст HT Spor Чагатай Челік. Також у Туреччині повідомили потенційну зарплату Турана в Україні.

За інформацією джерела, 38-річний Туран отримуватиме у "Шахтарі" 2 мільйони євро (близько 90 млн грн) за сезон. Термін дії потенційної угоди поки невідомий.

Додамо, за інформацією "ТаТоТаке", на посаду головного тренера "Шахтаря" претендують Арда Турана, тренер "Хайдука" Дженнаро Гаттузо, Едін Терзіч та Руслан Ротань.

Туран, який встиг пограти за іспанські "Барселону" та "Атлетіко", завершив кар’єру футболіста у 2022 році. 2023 року Арда очолив "Еюпспор". У сезоні-2024/25 команда Турана йде на 6-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Нагадаємо, цього сезону "Шахтар" під керівництвом Маріно Пушича посів третє місце в Українській прем’єр-лізі (УПЛ) і переміг у Кубку України, обігравши у фіналі київське "Динамо". Перемогу в УПЛ вибороли "динамівці", друге місце посіла "Олександрія".