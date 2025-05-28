Фанати "Челсі" та "Бетіса" влаштували хаос перед фіналом Ліги конференцій (відео)

Свято футболу затьмарили заворушення вболівальників

У Вроцлаві (Польща), де у середу, 28 травня, відбудеться фінал Ліги конференцій УЄФА сезону 2024/25, сталися жорстокі сутички футбольних фанатів. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Бетіс" — "Челсі".

Посилений гарнізон польської поліції зупиняє заворушення у місті. Про це повідомляє tvpworld.com.

Перші сутички у Вроцлаві сталися вже у вівторок, коли фанати "Бетіса" та "Челсі" масово заполонили вулиці міста. Увечері заворушення посилилися, і поліції довелося втрутитися, застосувавши палиці, перцеві балончики та щити.

"Співробітники поліції у формі відреагували негайно після інциденту, що не призвело до подальшої ескалації конфлікту чи негативної поведінки.

Вболівальники розбрелися в різні боки, і наразі співробітники поліції проводять заходи, спрямовані на їхню ідентифікацію", — заявив представник правоохоронців Лукаш Дутковяк.

У мережі публікують кадри фанатських розбірок напередодні фіналу.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись фінал Ліги конференцій "Бетіс" — "Челсі", а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.