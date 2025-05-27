Чи отримає Мудрик медаль Ліги конференцій? Виникла правова колізія

Вина футболіста поки що не доведена

Зіркового вінгера "Челсі" та збірної України Михайла Мудрика тимчасово відсторонено від футболу після того, як у його допінг-пробі виявили заборонену речовину. Українець не зіграє у фіналі Ліги конференцій УЄФА сезону 2024/25 проти "Бетісу", хоча успішно грав у єврокубку на основному етапі.

Відомий спортивний юрист компанії Iskor Ілля Скоропашкін розповів sport-express.ua, чи зможе Мудрик отримати нагороду. Після фіналів єврокубків традиційно нагороджують і переможців, і тих, хто програв.

Скоропашкін зазначив, що тимчасове усунення означає, що Мудрик не має права брати участь у командних заходах, зокрема нагородженнях. Таким чином Мудрик не отримає медаль після гри.

"Згідно з Всесвітнім антидопінговим кодексом WADA, позитивний допінг-тест спортсмена під час змагань призводить до анулювання його особистого результату в цьому змаганні, включаючи втрату будь-яких вже отриманих або потенційних медалей, балів або призів.

Це означає, що у разі підтвердження порушення Михайло не вважатиметься чемпіоном чи медалістом, навіть якщо його команда отримає титул", — сказав Скоропашкін.

Однак, якщо проба B Михайла виявиться негативною або результати дисциплінарної процедури підтвердять відсутність порушення, він може бути реабілітований як повноправний переможець турніру (у разі перемоги — Ред.).

"Тимчасове відсторонення накладається після повідомлення спортсменові про позитивну пробу "A" і діє до остаточного рішення за результатами дисциплінарного провадження. На період відсторонення гравець не має права брати участь у жодних змаганнях чи командних заходах, включно з фінальними матчами і офіційними церемоніями. Це означає, що якщо фінал Ліги конференцій відбудеться поки Мудрик відсторонений, він не зможе бути присутнім у заявці на матч, а також на нагородженні.

Проте станом на сьогодні результати проби "B" у справі Мудрика ще відсутні, а отже його провину не доведено в юридичному сенсі", — додав юрист.

Зазначимо, Мудрик у сезоні 2024/25 зіграв 4 матчі в Лізі конференцій, у яких відзначився 3 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, фінал Ліги конференцій відбудеться 28 травня у Польщі. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися матч "Бетіс" — "Челсі", а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.