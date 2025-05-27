Два футболісти "Динамо" одружилися в один день (фото)
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У київському клубі прогриміли одразу два весілля
У понеділок, 26 травня, в "Динамо" одразу два футболісти зіграли весілля. Напередодні київський клуб отримав 3-ту зірку на емблему.
Від парубоцького життя відмовилися основний воротар команди Руслан Нещерет та перспективний захисник Максим Дячук. Про це повідомляє "Телеграф".
21-річний Дячук одружився зі своєю дівчиною Марією. Разом із Максимом та Марією цей день розділили найближчі — друзі, колеги по команді, рідні та знайомі.
На урочистості побували Владислав Дубінчак, Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Тимчик та Владислав Ванат.
23-річний кіпер "Динамо" Руслан Нещерет своєю чергою одружився зі своєю дівчиною Надією.
На цьому весіллі була помічена дочка президента "Динамо" Ігоря Суркіса Яна, яка прийшла на урочистість із чоловіком-динамівцем Крістіаном Біловаром.
Нагадаємо, весілля Дячука також відвідав "динамівець" Володимир Бражко, який на заході був разом із відомою блогеркою Дашею Квітковою. Додамо, що сезон для "Динамо" завершено. Кияни повернули собі титул чемпіона України.