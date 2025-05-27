Два футболісти "Динамо" одружилися в один день (фото)

У київському клубі прогриміли одразу два весілля

У понеділок, 26 травня, в "Динамо" одразу два футболісти зіграли весілля. Напередодні київський клуб отримав 3-ту зірку на емблему.

Від парубоцького життя відмовилися основний воротар команди Руслан Нещерет та перспективний захисник Максим Дячук. Про це повідомляє "Телеграф".

21-річний Дячук одружився зі своєю дівчиною Марією. Разом із Максимом та Марією цей день розділили найближчі — друзі, колеги по команді, рідні та знайомі.

Максим Дячук одружився

На урочистості побували Владислав Дубінчак, Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Тимчик та Владислав Ванат.

Владислав Ванат зі своєю дівчиною

Владислав Дубінчак разом із дружиною та Микола Шапаренко зі своєю дівчиною

Олександр Тимчик із дружиною

Микола Михайленко із дружиною

23-річний кіпер "Динамо" Руслан Нещерет своєю чергою одружився зі своєю дівчиною Надією.

На цьому весіллі була помічена дочка президента "Динамо" Ігоря Суркіса Яна, яка прийшла на урочистість із чоловіком-динамівцем Крістіаном Біловаром.

Яна Суркіс та Крістіан Біловар

Нагадаємо, весілля Дячука також відвідав "динамівець" Володимир Бражко, який на заході був разом із відомою блогеркою Дашею Квітковою. Додамо, що сезон для "Динамо" завершено. Кияни повернули собі титул чемпіона України.