Ротань залишив "Олександрію": напередодні тренер став почесним громадянином міста

Фахівець привів команду до "срібла" в УПЛ

У четвер, 29 травня, футбольний клуб "Олександрія" оголосив про завершення співпраці з головним тренером команди Русланом Ротанем. Напередодні "Олександрія" вперше у своїй історії виграла "срібло" у чемпіонаті України.

Про це повідомляє пресслужба "Олександрії" у Facebook. Клуб подякував тренеру за успішну роботу.

"Маючи фундаментальний багаж знань, Руслан Ротань за час перебування в нашій команді не лише значно виріс як тренер, який зумів вивести клуб на новий рівень, а й заклав фундамент для майбутнього "Олександрії". Він втілив у команді сучасний, інтенсивний футбол, об’єднавши молодих та досвідчених гравців. Його філософія базувалася на дисципліні, взаємодії та бажанні перемагати.

Його внесок у розвиток клубу є неоціненним!" — йдеться у повідомленні.

Повна заява "Олександрії"

Напередодні Ротань став почесним громадянином Олександрії. Тренер працював із місцевою командою з 2023 року.

Руслан Ротань став почесним громадянином "Олександрії"

Нагадаємо, перемогу в чемпіонаті України здобуло "Динамо". Останнє єврокубкове місце в Українській прем’єр-лізі (УПЛ) отримало "Полісся". Перемогу у Кубку країни здобув "Шахтар".