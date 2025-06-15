Магучіх та Левченко борються за медалі: онлайн-трансляція "Діамантової ліги" у Стокгольмі (відео)

Українські легкоатлетки намагатимуться виграти медалі на престижному старті

У неділю, 15 червня, у Стокгольмі (Швеція) відбудеться сьомий етап "Діамантової ліги". У секторі для стрибків у висоту візьмуть участь українки Юлія Левченко та Ярослава Магучіх, яка у травні перемогла в Японії, виконавши одну спробу.

Пряма відеотрансляція змагань зі стрибків у висоту серед жінок буде доступна на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Початок етеру о 18:15 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція змагань зі стрибків у висоту серед жінок на 7 етапі "Діамантової ліги"

Нагадаємо, Магучіх виграла перший етап "Діамантової ліги" у Сямені (Китай), а потім і другий — у Шанхаї (Китай), після чого взяла паузу. Левченко на цих же етапах зупинялася за крок від медалі, займаючи 4 місця.

Додамо, 2025 року Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні, показавши результат 1,99 м.

На чемпіонаті світу-2025 у приміщенні Магучіх через травму стала лише третьою. А на новому супертурнірі в Катарі Ярослава встановила рекорд сезону у світі — 2,02 м.