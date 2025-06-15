Новий Бубка? Юний український легкоатлет побив рекорд Дюплантіса (відео)

12-річний українець став найкращим стрибуном із жердиною у світі у своїй віковій групі

На юнацькому чемпіонаті України з легкої атлетики сталася непересічна подія. 12-річний український легкоатлет Матвій Строгалєв побив неофіційний світовий рекорд у стрибках із жердиною у своїй віковій групі.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України у Facebook. За інформацією джерела, Матвієві підкорилася планка на висоті 4,00 метра. Цього вистачило, щоби виграти "бронзу" ЧУ серед спортсменів до 14 років.

Попереднім володарем найкращого стрибка серед 12-річних був швед Арман Дюплантіс (3.97 м). Наразі швед є суперзіркою легкої атлетики. Арман виграв дві Олімпіади поспіль. Дюплантіс — володар світового рекорду у цій дисципліні (6,27 м), володар найвищого світового досягнення у приміщенні (6,27 м) та володар олімпійського рекорду (6,25 м).

Арман Дюплантіс — світовий рекордсмен у стрибках із жердиною

Матвій є сином української чемпіонки Європи з легкої атлетики Анжели Балахонової (стрибки із жердиною) та російського олімпійця Вадима Строгалєва (стрибки із жердиною).

Нагадаємо, легенда стрибків із жердиною українець Сергій Бубка неодноразово потрапляв у скандали з російським "душком". Нещодавно російські спортсмени виступали із національною символікою на турнірі під егідою Міжнародної асоціації ігор майстрів (IMGA). Цю організацію з 2022 року очолює Бубка.