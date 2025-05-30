Юний український спортсмен, який урятував людей у Сумах, виграв медаль Євро

Герой приніс Україні медаль

Український пляжний борець Кирило Ілляшенко завоював "срібло" на чемпіонаті Європи-2025 у Поречі (Хорватія) серед юнаків, кадетів та юніорів. Юний спортсмен став відомий завдяки своєму героїзму після ракетного удару РФ по Сумах 13 квітня.

Про успіх Кирила на міжнародних змаганнях повідомив у telegram виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар. Він відзначив також бронзову нагороду Ярослава Шошура.

“Дві медалі – ще одне підтвердження, що Суми мають сильну школу боротьби та неймовірно мужніх юнаків. Справжні борці – і в житті, і у спорті!” – написав Кобзар.

Кирило Ілляшенко та Ярослава Шошура

Нагадаємо, історія 13-річного Кирила сколихнула всю країну. Під час ракетного удару по Сумах 13 квітня він опинився в автобусі, який спалахнув внаслідок влучення ворожої ракети. Попри численні поранення, Кирило зумів вибратися з салону, що палав, та допоміг своїй матері та іншим пасажирам врятуватися. Президент України Володимир Зеленський нагородив Ілляшенка відзнакою Президента України "Майбутнє України".

Кирило Ілляшенко розповів, як йому вдалося врятувати людей

Нагадаємо, в епіцентрі удару РФ 13 квітня опинився центр міста. Внаслідок цієї ракетної атаки загинули 35 людей, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Постраждало понад 100 людей.