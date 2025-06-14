Відмовився одягати форму збірної України: скандал із Верняєвим набирає обертів

Спортсмена всією командою вмовляли одягнути костюм

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики (УФГ) Стелла Захарова на тлі скандалу в чоловічій збірній України розповіла про ще один неприємний інцидент з лідером національної команди Олегом Верняєвим. На чемпіонаті Європи у Лейпцигу в номері гімнаста виявили бардак та зламані речі.

Відповідний коментар Захарової наводить sport-express.ua. За її словами, Верняєв відмовився надягати нову форму збірної України через конфлікт з нею.

– Я від імені Федерації гімнастики України підписала контракт з компанією Ozone та TURN на поставку комплектів форми для нашої команди. Ми одягли всі наші команди, включаючи персонал, в змагальну форму і парадні костюми.

За правилами Європейського гімнастичного союзу (UEG), всі учасники команди повинні бути в однакових костюмах з розпізнавальними знаками. Якщо хтось порушує це правило, то з команди знімають бал. Так ось! Олега Верняєва просила вся чоловіча команда одягнути цей костюм!

– Чому він не захотів його одягати?

– Для нього проблема в тому, що контракт з Ozone та TURN підписала Стелла Захарова. Але він, напевно, забув, що на великих міжнародних стартах він представляє Україну, а не Стеллу Захарову. У нього підписаний контракт з Мінмолодьспорту і він зобов'язаний представляти країну. А якщо відмовляється, то це вже диверсія. А його "хотілки", що він такий крутий і великий, призвели до того, що він посів 41 місце.

Нагадаємо, пристрасті в українській гімнастиці вирують давно. Першим дзвіночком став скандал із чемпіонатом України-2024, який пропустили всі провідні українські спортсмени. Журналісти провели розслідування, в якому фактично звинуватили УФГ та Захарову у розтраті коштів. Захарова в інтерв’ю "Телеграфу" прокоментувала ситуацію.

Пізніше найкращий український гімнаст Ілля Ковтун вирішив перейти до збірної Хорватії. Тренер Іллі Ірина Горбачова натякнула на погане фінансування та конфлікт з керівництвом УФГ. Захарова у відповідь назвала дії спортсмена зрадою.

Перед Євро-2025 українські гімнасти пригрозили бойкотом турніру через усунення головного тренера збірної Геннадія Сартинського. В УФГ пояснили, що тренера покарали за дисциплінарне порушення. Захарова головним бунтарем вважає Верняєва.