Гераскевич відреагував на скандал із Верняєвим

Скелетоніст вказав на головну проблему в українському спорті

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував скандал в українській спортивній гімнастиці. Напередодні готель, де базувалася національна команда, повідомив про погром у номері Олега Верняєва та Владислава Грика.

Відповідний коментар Гераскевич опублікував у соцмережі Х. За його словами, головною проблемою у спортивній гімнастиці зараз є допуск росіян до міжнародних турнірів.

"Ось знову новий скандал в українській спортивній гімнастиці: купа публікацій та інтерв’ю про той пошкоджений номер у готелі.

Але досі я не побачив жодної заяви від представників спортивної гімнастики про повернення росіян у їхній вид спорту. У кожного свої пріоритети…" – написав Гераскевич.

Раніше віцепрезидентка Української федерації гімнастики (УФГ) Стелла Захарова на тлі скандалу в чоловічій збірній України розповіла про ще один неприємний інцидент із Верняєвим. За її словами, Верняєв відмовився надягати нову форму збірної України через особисту неприязнь до неї.

Конфлікт між спортсменом та УФГ тягнеться давно. Перед стартом ЧЄ-2025 Верняєв та ще кілька гімнастів збірної України погрожували бойкотом турніру через усунення головного тренера збірної Геннадія Сартинського. В УФГ пояснили, що тренера покарали за дисциплінарне порушення.