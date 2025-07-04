У Росії заявили про "політичну провокацію" України проти Чилі

Все через футбольний матч між збірними РФ та Чилі

Запланований на листопад 2025 року футбольний матч збірних Росії та Чилі викликав невдоволення української діаспори у південноамериканській країні. Посол України в Республіці Чилі Юрій Дюдін надіслав кілька листів до місцевої федерації футболу (ФФЧ).

Про це повідомляє російське видання sport24.ru. За інформацією джерела, українська сторона засмучена рішенням збірної Чилі грати на території країни-агресора. У РФ заявляють, що у Чилі ці претензії сприйняли як "політичну провокацію".

"У Федерації нагадали українському консульству, що у них немає підписаних угод з Українською асоціацією футболу (УАФ) і жоден офіційний документ не забороняє їм грати з будь-якої збірної, включаючи Росію. Чилійська сторона підкреслила, що футбол повинен залишатися поза політикою, і закликала відмовитися від тиску. В іншому випадку ФФЧ направить офіційні звернення до УАФ і до ФІФА, що може серйозно ускладнити відносини", — заявило одне з джерел.

Крім того, повідомляється, що у Чилі розраховують розвивати співпрацю з Російським футбольним союзом (РФС). Обговорюються програми з дитячо-юнацького футболу, організація товариських матчів жіночих та молодіжних збірних, а також співпраця у футзалі та пляжному футболі.

Юрій Дюдін

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Напередодні у РФ заявили, що можуть потрапити на чемпіонат світу-2026 лише після відповідного рішення президента США Дональда Трампа.