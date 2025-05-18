У Росії сподіваються на запрошення Трампа на ЧС-2026 з футболу

Збірна РФ хоче потрапити на турнір без відбору

Збірна Росії з футболу зможе взяти участь у чемпіонаті світу 2026 року, якщо президент США Дональд Трамп особисто запросить російську команду для участі у Мундіалі. РФ не була допущена до жеребкування ЧС-2026.

Про це у коментарі "Кстати" заявив головний тренер збірної РФ Валерій Карпін, передає ТАСС. За словами Карпіна, ніхто крім Трампа не здатний допустити Росію на чемпіонат світу.

"Я вперше чую про квоту [для участі в чемпіонаті світу], нам квоту якраз закрили. Є якісь чутки, що хтось дасть нам wild card (спеціальне запрошення — прим. ред.). Трамп тільки може сказати: "Сам особисто запрошую Росію в Америку, ми — друзі". Тільки так", — заявив Карпін.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Збірна України у європейському відборі на ЧС-2026 зіграє у групі D разом із Францією, Азербайджаном та Ісландією. До речі, наша команда через невдалий виступ у Лізі націй УЄФА здобула більш грізних суперників у кваліфікації.