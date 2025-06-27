"Роблю все, що хочу": російський футболіст потрапив до "Миротворця"

Російський футболіст вилаявся, дізнавшись про попадання в базу сайту "Миротворець"

Колишній футболіст збірної Росії Володимир Бистров прокоментував своє потрапляння до бази порталу "Миротворець". Раніше сюди загримів найвідоміший хокеїст Росії Олександр Овечкін.

26 червня на офіційному сайті організації з’явився профіль Бистрова. Володимира звинувачують у пропаганді війни.

На "Миротворці" пригадали випадок на Євро-2020, коли Володимир достроково помилково після проведення групового етапу, заявив про виліт збірної України з турніру, хоча Синьо-жовті пробилися у плей-оф. Крім того, Бистров фотографувався з членами сімей російських окупантів у рамках безплатного відвідування останніми ретро-матчу "Зеніт" — ЦСКА у Санкт-Петербурзі.

"Внесення до "Миротворця"? Я ж головний політик країни після першої людини. Чому мене це мало здивувати? Я росіянин — внесли та внесли. Мені від цього ні холодно, ні спекотно..

Хіба я маю розуміти, за що якісь да*ни мене кудись вносять? Я живу у себе в країні й роблю все, що хочу", — цитує Бистрова Sport24.

Раніше Бистров потрапив у скандал у Росії. Колишній футболіст виступив проти європейських цінностей. У мережі відразу згадали Бистрову історію з гей-клубом.