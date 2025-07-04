В России заявили о "политической провокации" Украины против Чили

Все из-за футбольного матча между сборными РФ и Чили

Запланированный на ноябрь 2025 года футбольный матч сборных России и Чили вызвал недовольство украинской диаспоры в южноамериканской стране. Посол Украины в Республике Чили Юрий Дюдин отправил несколько писем в местную Федерацию футбола (ФФЧ).

Об этом сообщает российское издание sport24.ru. По информации источника, украинская сторона крайне расстроена решением сборной Чили играть на территории страны-агрессора. В РФ заявляют, что в Чили эти претензии восприняли как "политическую провокацию".

"В Федерации напомнили украинскому консульству, что у них нет подписанных соглашений с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и ни один официальный документ не запрещает им играть с какой-либо сборной, включая Россию. Чилийская сторона подчеркнула, что футбол должен оставаться вне политики, и призвала отказаться от давления. В противном случае ФФЧ направит официальные обращения в УАФ и в ФИФА, что может серьезно осложнить отношения", — заявил один из источников.

Кроме того, сообщается, что в Чили рассчитывают развивать сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС). Обсуждаются программы по детско-юношескому футболу, организация товарищеских матчей женских и молодежных сборных, а также сотрудничество в футзале и пляжном футболе.

Юрий Дюдин

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Накануне в РФ заявили, что могут попасть на чемпионат мира-2026 только после соответствующего решения президента США Дональда Трампа.