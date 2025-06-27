УЄФА пішов на хитрість через відбір Білорусі на Євро у Литві та Латвії

Головний футбольний орган просто додав ще одну країну-господарку

Збірна Білорусі з футзалу пройшла відбір на чемпіонат Європи-2026 у Латвії та Литві, додавши головного болю функціонерам із Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Річ у тому, що балтійські країни заборонили проводити на своїй території матчі із командою Білорусі.

У п’ятницю, 27 червня, УЄФА опублікував своє рішення у ситуації, що склалася. За інформацією джерела, ще однією господинею Євро стане Словенія.

Словенія, яка пройшла на Євро за спортивним принципом, буде грати у групі С, тоді як Білорусь потрапить до групи С чи D, внаслідок чого всі потенційні матчі за участю білорусів пройдуть у Словенії. Це рішення в УЄФА назвали "справедливим та збалансованим".

Збірна Білорусі впевнено пройшла відбір на Євро-2026

Євро-2026 з футзалу пройде з 20 січня по 7 лютого 2026 року. Любляна прийме 18 матчів, у тому числі матчі груп С та D, а також два чвертьфінали, півфінали, матч за третє місце та фінал. Матчі групи А пройдуть у Ризі, матчі групи В – у Каунасі. Кожне місто також прийме по одному чвертьфіналу.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з футзалу успішно завершила відбірковий цикл на чемпіонат Європи-2026. В останньому турі українці обіграли команду Румунії та без втрат зайняли перше місце у своїй групі. У цьому матчі стався скандал через рішення УЄФА заборонити хвилину мовчання в пам'ять про жертв ракетного удару РФ по Сумах.