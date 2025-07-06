Мессі забив дивовижний соло гол у матчі проти українця (відео)

Аргентинський чарівник знову показав свою магію на полі

У ніч на неділю, 6 липня, у Монреалі (Канада) місцевий клуб приймав "Інтер" Маямі в рамках матчу регулярного сезону МЛС. За гостей весь матч відіграв зірковий аргентинець Ліонель Мессі.

Зустріч, що проходила на арені "Стад Сапуто", завершилася розгромною перемогою "Інтера" з рахунком 4:1. Про це повідомляє "Телеграф".

На рахунку 38-річного Ліонеля три гольові дії у цьому поєдинку — оформив дубль та асист. За рахунку 3:1 на 62-й хвилині поєдинку аргентинець забив один із найкращих своїх голів у кар’єрі. Лео, отримавши м’яч поблизу центрального кола, зважився на сольний прохід, який увінчався феноменальним взяттям воріт.

Зазначимо, у складі "Монреалю" на заміну вийшов українець Геннадій Сінчук, який провів на полі трохи більше ніж 10 хвилин.

Геннадій Синчук/Фото: Getty Images

Відеоогляд матчу "Монреаль" — "Інтер" Маямі:

Мессі цього сезону провів 18 матчів на клубному рівні, відзначившись 13 голами та 6 асистами. "Інтер" Маямі знаходиться у зоні плей-оф МЛС.

Раніше повідомлялося, що лівий захисник "Лос-Анджелеса" та молодіжної збірної України Артем Смоляков забив супергол у матчі регулярного сезону МЛС. Українець відзначився у шостому турі Західної конференції у поєдинку проти "Сан-Дієго" (2:3).