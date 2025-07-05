В українському футболі гучний скандал: тренера клубу УПЛ усунули на 3 роки

Головний футбольний орган країни ухвалив рішення у справі Андрія Запорожана

Колишній помічник головного тренера "Лівого Берега" Андрій Запорожан отримав тривалий бан від футбольної діяльності. До речі, "Лівий Берег" вилетів з УПЛ(Українська прем’єр-ліга) за підсумками сезону 2024/25.

Про покарання Запорожана повідомляє ТаТоТаке на своєму telegram-каналі. Пізніше підтвердила інформацію пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

За інформацією джерела, Запорожан фігурує у справі про спробу підкупу арбітра. Йому інкримінують спробу впливу на суддівську бригаду напередодні матчу першого кола УПЛ сезону 2024/25 "Рух" – "Лівий Берег" (1:0). Повідомляється, що це другий подібний випадок в українському футболі за останні роки після усунення на три роки спостерігача арбітражу Дмитра Кутакова.

Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) УАФ заборонив Запорожану здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо), строком на 3 роки через недотримання вимог Кодексу етики та чесної гри УАФ.

УАФ зробила заяву щодо Запорожана

Відеоогляд матчу "Рух" — "Лівий Берег"

Нагадаємо, УПЛ 2024/25 завершився гучним скандалом. Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб у прямому етері влаштував суперечку з блогером Віктором Вацком.