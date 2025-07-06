Месси забил удивительный соло гол в матче против украинца (видео)

Аргентинский волшебник вновь показал свою магию на поле

В ночь на воскресенье, 6 июля, в Монреале (Канада) местный клуб принимал "Интер" Майами в рамках матча регулярного сезона МЛС. За гостей весь матч отыграл звездный аргентинец Лионель Месси.

Встреча, проходившая арене "Стад Сапуто", завершилась разгромной победой "Интера" со счетом 4:1. Об этом сообщает "Телеграф".

На счету 38-летнего Лионеля три голевых действия в этом поединке — оформил дубль и ассист. При счете 3:1 на 62-й минуте поединка аргентинец забил один из лучших своих голов в карьере. Лео, получив мяч в близи центрального круга, решился на сольный проход, который увенчался феноменальным взятием ворот.

Отметим, в составе "Монреаля" на замену вышел украинец Геннадий Синчук, который провел на поле чуть больше 10 минут.

Геннадий Синчук/Фото: Getty Images

Видеообзор матча "Монреаль" — "Интер" Майами:

Месси в текущем сезоне провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 13 голами и 6 ассистами. "Интер" Майами находится в зоне плей-офф МЛС.

Ранее сообщалось, что левый защитник "Лос-Анджелеса" и молодежной сборной Украины Артем Смоляков забил супергол в матче регулярного сезона МЛС. Украинец отличился в шестом туре Западной конференции в поединке против "Сан-Диего" (2:3).