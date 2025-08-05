Соцмережа Маска покарала Путіна за підтримку війни в Україні

Послідовник президента Росії збирав гроші на російську армію під псевдонімом "Гріша Путін"

Соціальна мережа X (колишній Twitter, — Ред.) видалила обліковий запис російського кіберспортсмена Гріші Путіна (Григорій Корольов). Ця соцмережа належить мільярдеру Ілону Маску.

"Однопрізвищник" глави Кремля поскаржився на західний ресурс пропагандистам "Матч ТВ" у передачі "Єсть Тєма". Гріша, як і президент РФ, активно підтримує війну проти України.

У соцмережі Х росіянин збирав гроші для загарбників. За 2 роки діяльності він отримав понад 100 тисяч доларів (близько 4 млн грн) від іноземців. Гроші нібито йшли на купівлю аптечок для окупантів. Крім того, російський "волонтер" продавав написи на снарядах, які згодом вбивали українців.

Акаунт Гріші Путіна видалили у соцмережі Х

Путін вважає, що його обліковий запис видалили без причини. Тепер він має намір влаштуватися в Instagram або в російському месенджері.

Раніше повідомлялося, що українські кіберспортсмени Ярослав "byr9" Буряк та Захар "Polbandana" Силєдчик не повернулися до України після того, як представляли національну команду в дисципліні CS2 на турнірі IESF World Esports Championship 2024 у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, легендарний український гравець у Counter-Strike Данило "Зевс" Тесленко опинився у скандалі після поїздки у Шанхай (Китай) у 2024 році. Все через відео з китайською студенткою.