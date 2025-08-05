Соцмережа Маска покарала Путіна за підтримку війни в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Послідовник президента Росії збирав гроші на російську армію під псевдонімом "Гріша Путін"
Соціальна мережа X (колишній Twitter, — Ред.) видалила обліковий запис російського кіберспортсмена Гріші Путіна (Григорій Корольов). Ця соцмережа належить мільярдеру Ілону Маску.
"Однопрізвищник" глави Кремля поскаржився на західний ресурс пропагандистам "Матч ТВ" у передачі "Єсть Тєма". Гріша, як і президент РФ, активно підтримує війну проти України.
У соцмережі Х росіянин збирав гроші для загарбників. За 2 роки діяльності він отримав понад 100 тисяч доларів (близько 4 млн грн) від іноземців. Гроші нібито йшли на купівлю аптечок для окупантів. Крім того, російський "волонтер" продавав написи на снарядах, які згодом вбивали українців.
Путін вважає, що його обліковий запис видалили без причини. Тепер він має намір влаштуватися в Instagram або в російському месенджері.
Раніше повідомлялося, що українські кіберспортсмени Ярослав "byr9" Буряк та Захар "Polbandana" Силєдчик не повернулися до України після того, як представляли національну команду в дисципліні CS2 на турнірі IESF World Esports Championship 2024 у Саудівській Аравії.
Нагадаємо, легендарний український гравець у Counter-Strike Данило "Зевс" Тесленко опинився у скандалі після поїздки у Шанхай (Китай) у 2024 році. Все через відео з китайською студенткою.