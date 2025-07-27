"Вам тут не раді": на чемпіонаті світу спалахнув скандал через участь росіян (відео)

У Грузії "тепло" зустріли спортивну делегацію із РФ

На чемпіонаті світу з фехтування у Тбілісі (Грузія) проходять мітинги проти участі росіян. Представники РФ отримали запрошення на турнір у нейтральному статусі (без прапора та гімну), проте далеко не всі задоволені таким станом справ.

У ніч на неділю, 27 червня, невідомі влаштували феєрверк у Тбілісі біля готелю з російською делегацією. Про це повідомляє "Матч ТВ".

Крім того, ймовірно, ці ж люди наступного дня розгорнули банер поблизу арени, де відбуваються змагання, із написом: "Сьогодні феєрверк, а завтра будуть гради". Пресслужба Федерації фехтування України в telegram повідомила, що у Тбілісі проходить мітинг проти участі росіян у міжнародних змаганнях. Місцеві жителі та українці зібралися, щоб висловити своє обурення тим, що представники країни-агресора змагаються разом із цивілізованими країнами на чемпіонаті світу з фехтування.

"Вони фехтують у Тбілісі та вбивають в Україні", "Спорт поза політикою? Скажіть це тим, хто загинув на війні!", "Білий прапор Росії має бути на полі бою, а не на фехтувальній доріжці чемпіонату світу" — під такими гаслами проходить мітинг у Тбілісі.

Нагадаємо, українська шпажистка Влада Харькова здобула золоту медаль на ЧС-2025 з фехтування. На церемонії нагородження українка демонстративно покинула п’єдестал, відмовившись від спільних фото з російським спортсменом. У Держдумі РФ назвали вчинок Влади "провокацією".