Зрадника України жорстко побили у UFC (відео)

Спортсмен, отримавши російський паспорт, двічі опинився у важких нокаутах

Колишній український боєць змішаного стилю Микита Крилов (30-11) зазнав нищівної поразки на турнірі UFC on ABC 9 в Абу-Дабі (ОАЕ). 33-річний уродженець Хрустального (колишній Красний Луч, Луганська область) опинився в нокауті вже у першому раунді.

Побив новоспеченого росіянина Богдан Гуськов (18-3) з Узбекистану. Про це повідомляє "Телеграф".

32-річний Богдан за хвилину до закінчення першого раунду завдав супернику нищівного удару. Крилов упав, а Гуськов почав добивання, побиття зупинив суддя. Таким чином, Богдан виграв свій 18-й поєдинок у профі, маючи у послужному списку 3 поразки. Микита зазнав 11-ї поразки за 30 перемог.

Відео нокауту в бою Гуськов — Крилов

Зазначимо, Крилов у 2025 році став росіянином. Після цього його двічі нокаутували у першому раунді. До цього він виходив у октагон під українським прапором, проте був шанувальником бойовиків "ЛНР" та "ДНР". Під час війни на Донбасі він хотів приєднатися до терористів.

Раніше на вечорі змішаних єдиноборств у Болгарії боєць ММА відкусив вухо супернику. Інцидент стався під час поєдинку у лізі MaxFight.