Соцсеть Маска наказала Путина за поддержку войны в Украине
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Последователь президента России собирал деньги на российскую армию под псевдонимом "Гриша Путин"
Социальная сеть X (бывший Twitter, — Ред.) удалила аккаунт российского киберспортсмена Гриши Путина (Григорий Королев). Данная соцсеть принадлежит миллиардеру Илону Маску.
"Однофамилец" главы Кремля пожаловался на западный ресурс пропагандистам "Матч ТВ" в передачи "Есть Тема". Гриша, как и президент РФ, активно поддерживает войну против Украины.
В соцсети Х россиянин собирал деньги для захватчиков. За 2 года деятельности он получил более 100 тысяч долларов (около 4 млн грн) от иностранцев. Деньги якобы шли на покупку аптечек для оккупантов. Кроме того, российский "волонтер" продавал надписи на снарядах, которые потом убивали украинцев.
Путин считает, что его аккаунт удалили без причины. Теперь он намерен обосноваться в Instagram или в российском мессенджере.
Ранее сообщалось, что украинские киберспортсмены Ярослав "byr9" Буряк и Захар "Polbandana" Силедчик не вернулись в Украину после того, как представляли национальную команду в дисциплине CS2 на турнире IESF World Esports Championship 2024 в Саудовской Аравии.
Напомним, легендарный украинский игрок в Counter-Strike Даниил "Зевс" Тесленко угодил в скандал после поездки в Шанха (Китай) в 2024 году. Все из-за видео с китайской студенткой.