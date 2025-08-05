Соцсеть Маска наказала Путина за поддержку войны в Украине

Последователь президента России собирал деньги на российскую армию под псевдонимом "Гриша Путин"

Социальная сеть X (бывший Twitter, — Ред.) удалила аккаунт российского киберспортсмена Гриши Путина (Григорий Королев). Данная соцсеть принадлежит миллиардеру Илону Маску.

"Однофамилец" главы Кремля пожаловался на западный ресурс пропагандистам "Матч ТВ" в передачи "Есть Тема". Гриша, как и президент РФ, активно поддерживает войну против Украины.

В соцсети Х россиянин собирал деньги для захватчиков. За 2 года деятельности он получил более 100 тысяч долларов (около 4 млн грн) от иностранцев. Деньги якобы шли на покупку аптечек для оккупантов. Кроме того, российский "волонтер" продавал надписи на снарядах, которые потом убивали украинцев.

Аккаунт Гришы Путина удалили в соцсети Х

Путин считает, что его аккаунт удалили без причины. Теперь он намерен обосноваться в Instagram или в российском мессенджере.

Ранее сообщалось, что украинские киберспортсмены Ярослав "byr9" Буряк и Захар "Polbandana" Силедчик не вернулись в Украину после того, как представляли национальную команду в дисциплине CS2 на турнире IESF World Esports Championship 2024 в Саудовской Аравии.

Напомним, легендарный украинский игрок в Counter-Strike Даниил "Зевс" Тесленко угодил в скандал после поездки в Шанха (Китай) в 2024 году. Все из-за видео с китайской студенткой.