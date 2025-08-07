"Путіна найзручніше любити з Америки": олімпійську чемпіонку спіймали на лицемірстві

Колишня спортсменка обожнює главу Кремля, проте живе у цивілізованій країні

Олімпійська чемпіонка Сіднея-2000 зі стрибків у воду росіянка Юлія Пахаліна називає Володимира Путіна "найкращим президентом світу". При цьому колишня стрибунка у воду 20 років мешкає в США і навіть має американське громадянство.

Відповідний коментар Пахаліної наводить sports.ru. У мережі звернули увагу на те, що Юлія так любить Путіна, що живе за океаном у "недружній" для Росії країні.

Надії на Трампа? Ой, так, якщо чесно, мені байдуже. Були сподівання, що він закінчить те, що відбувається в Україні. Я чекала, що наші спортсмени почнуть їздити на змагання. А так – у політиці взагалі не знаюся. Знаю лише, що Путін – найкращий президент. Мені головне, щоби у нас між країнами стали відносини нормальними. Мрію, щоб Росія та Америка скасували візи – і ми літали б один до одного прямими рейсами. Юлія Пахаліна

Крім того, Юлія вважає, що Москва набагато краща за Нью-Йорк.

Москва – просто любов. Куди краще за Нью-Йорк. По чистоті, по наповненню життя. Юлія Пахаліна

У мережі лише посміялися зі слів ексспортсменки. Користувачі жартують, що "Путіна найзручніше любити з Америки". Крім того, Пахаліній нагадали, що людей, які не цікавляться політикою, у Стародавній Греції називали "ідіотами".

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів в Афінах (Греція) українка Вероніка Андращук відмовилася від спільних фото з росіянками. Це сталося під час церемонії нагородження.