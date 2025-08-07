"Путина удобнее всего любить из Америки": олимпийскую чемпионку поймали на лицемерии

Бывшая спортсменка обожает главу Кремля, однако живет в цивилизованной стране

Олимпийская чемпионка Сиднея-2000 по прыжкам в воду россиянка Юлия Пахалина называет Владимира Путина "лучшим президентом мира". При этом бывшая прыгунья в воду 20 лет проживает в США и даже имеет американское гражданство.

Соответствующий комментарий Пахалиной приводит sports.ru. В сети обратили внимание на то, что Юлия так любит Путина, что живет за океаном в "недружественной" для РФ стране.

Надежды на Трампа? Ой, да, если честно, мне все равно. Были надежды, что он закончит происходящее в Украине. Я ждала, что наши спортсмены начнут ездить на соревнования. А так – в политике вообще не разбираюсь. Знаю только, что Путин – лучший президент. Мне главное, чтобы у нас между странами стали отношения нормальными. Мечтаю, чтобы Россия и Америка отменили визы – и мы бы летали друг к другу прямыми рейсами. Юлия Пахалина

Кроме того, Юлия считает, что Москва намного лучше Нью-Йорка.

Москва – просто любовь. Куда лучше Нью-Йорка. По чистоте, по наполнению жизни. Юлия Пахалина

В сети лишь посмеялись над словами экс-спортсменки. Пользователи шутят, что "Путина удобнее всего любить из Америки". Кроме того, Пахалиной напомнили, что людей, которые не интересуются политикой, в Древней Греции называли "идиотами".

