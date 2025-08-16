Російська топ-фігуристка потрапила у скандал після народження дитини (відео)

У мережі вважають, що "Російська ракета" хайпує на народженні дитини

Скандальний російський блогер Ілля Давидов (Maddyson) розкритикував срібну медалістку Олімпіади в Пекіні, фігуристку Олександру Трусову. 21-річна спортсменка вийшла на лід із новонародженим сином Михайлом, який з’явився на світ 6 серпня.

Відповідний коментар Давидов розмістив у telegram. Блогер вважає, що Трусова наражає дитину на небезпеку заради гайпу.

Органам опіки варто перевірити цю психічнохвору. Дитині близько тижня, вона тягне її на лід, де низькі температури, а також просто небезпечно через те, що лід слизький і твердий. Крім цього, у пари в будинку 12 собак, що є небезпечним у плані різних хвороб та антисанітарії. Взагалі, звісно, п***ець. У фігуристів походу мозку взагалі нуль цілих нуль десятих. Цей навіть народитися не встиг, а його вже не лід витягли й постять щодня. Дуже шкода дітей таких ідіотів. Maddyson

Додамо, що батько дитини — чоловік Трусової Макар Ігнатов, який також є фігуристом, щоправда, його результати скромніші. Головною перемогою Ігнатова є золота медаль на Nebelhorn Trophy в Оберстдорфі (Німеччина). Також він перемагав на багатьох національних турнірах.

Зазначимо, Трусову також розкритикували у мережі. Користувачі вважають, що на маленького Михайла чекає доля "Гном Гномича" (Олександр Плющенко-молодший), якого відомі батьки (фігурист Олександр Плющенко та продюсер Яна Рудковська ) ростили суперзіркою з маленького віку.

Нагадаємо, Трусова на Олімпіаді-2022 запам’яталася своїми емоціями. Фігуристка почала істерити, здобувши "срібло", а на церемонії нагородження показала всім середній палець.