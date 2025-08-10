Рус

Фігуристка Родніна хотіла зробити доньку пропагандисткою, але та втекла до США та виступила проти війни

Михайло Корнілов
Новина оновлена 10 серпня 2025, 18:42
Олена Міньковська та Ірина Родніна. Фото t.me/rodninaofficial, instagram.com/alyonamink

Колишня спортсменка прислуговує Путіну, доки її дочка працює журналісткою у США

Знаменита радянська фігуристка, триразова олімпійська чемпіонка (1972, 1976, 1980), а нині депутатка Держдуми РФ Ірина Родніна хотіла, щоб її дочка Олена Міньковська жила в Росії, а не США. Колишня спортсменка навіть влаштувала її в Russia Today Маргарити Симоньян.

Про це Родніна розповіла у коментарі для sport24.ru. За словами Ірини, Олена не захотіла жити у Росії.

Звісно, хотіла б, щоб донька жила поряд у Росії, і пробувала це зробити. Але вона має право вибору. Вона у тій країні з трьох років.

За поділом дитини їй батько до 18 років забороняв в’їжджати до Росії. З трьох років у неї була перерва до 17, коли приїхали просто отримати документи та паспорти.

Вона тут багато разів була. У неї в Росії є друзі та знайомі, у тому числі по роботі та спілкуванню. Вона ж працювала у Russia Today. Симоньян її загалом випробувала. Але в неї життя там [в Америці], діти та чоловік там.

Ірина Родніна

Зазначимо, в минулому Родніна 13 років прожила в США, де працювала тренером у міжнародному центрі фігурного катання. Її 39-річна донька Альона проживає у Штатах та має американське громадянство. Додамо, що Міньковська зіштовхнулася з проблемами у США через діяльність матері. Наприклад, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну її називали "російською шпигункою". До речі, Олена публічно заявила, що "її мати перебуває не на тому боці", виступивши проти агресії РФ.

Нагадаємо, український журналіст Дмитро Гордон і Родніна влаштували суперечку в мережі. Радянська фігуристка підтримує президента РФ Володимира Путіна, хоча багато років прожила у США.

