Российская топ-фигуристка угодила в скандал после рождения ребенка (видео)

В сети считают, что "Русская ракета" хайпует на рождении ребенка

Скандальный российский блогер Илья Давыдов (Maddyson) раскритиковал серебряную медалистку Олимпиады в Пекине, фигуристку Александру Трусову. 21-летняя спортсменка вышла на лед с новорожденным сыном Михаилом, который появился на свет 6 августа.

Соответствующий комментарий Давыдов разместил в telegram. Блогер считает, что Трусова подвергает ребенка опасности ради хайпа.

Органам опеки стоит проверить эту психбольную. Ребенку около недели, она тащит его на лед, где низкие температуры, а также просто опасно в силу того, что лед скользкий и твердый. Помимо этого, у пары в доме 12 собак, что является опасным в плане различных болезней и антисанитарии. Вообще, конечно, п***ец. У фигуристов походу мозгов вообще ноль целых ноль десятых. Этот даже родиться не успел, а его уже не лед вытащили и постят каждый день. Очень жалко детей подобных идиотов. Maddyson

Добавим, что отец ребенка — муж Трусовой Макар Игнатов, который также является фигуристом, правда, его результаты поскромнее. Главной победой Игнатова является золотая медаль на Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (Германия). Также он побеждал на многих национальных турнирах.

Отметим, Трусову также раскритиковали в сети. Пользователи считают, что маленького Михаила ждет судьба "Гном Гномыча" (Александр Плющенко-младший), которого известные родители (фигурист Александр Плющенко и продюсер Яна Рудковская) растили суперзвездой с маленького возраста.

Напомним, Трусова на Олимпиаде-2022 запомнилась своими эмоциями. Фигуристка начала истерить, завоевав "серебро", а на церемонии награждения показала всем средний палец.