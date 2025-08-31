Скандал у збірній України: зірка команди відмовився грати через тренера (відео)

У збірній України з баскетболу пролунав скандал

Український баскетболіст "Юти" Святослав Михайлюк натякнув, що не збирається виступати за національну команду, поки біля керма збірної України стоїть Айнарс Багатскіс. Перед відбірковими матчами на ЧС-2027 Федерація баскетболу України (ФБУ) повідомила, що кілька баскетболістів, зокрема Михайлюк, проігнорували виклик до збірної.

Михайлюк в інтерв’ю Base of Ukrainian sports повідомив, що йому важко уявити подальшу роботу з Айнарсом. Додамо, що Святослав пояснив свою відмову від приїзду до збірної травмою стопи.

Цього літа я сам дзвонив тренеру, казав, що хочу приїхати та допомогти збірній. З представником федерації, головним менеджером команди ми обговорювали деталі мого перельоту, він надсилав мені можливі варіанти. Мій агент був на зв’язку і з тренером, і з менеджером. Коли загострилася проблема зі здоров’ям, я також особисто повідомив тренера про це і почув від нього слова розуміння та побажання якнайшвидшого одужання. Але згодом у публічному просторі прозвучало інше твердження — ніби я "проігнорував виклик". Як це можна назвати "ігноруванням"? Ця версія суперечить тому, що він сказав мені особисто. Вона суперечить реальності. Сам факт такої розбіжності вже тривожний. Але ще болючішим стало не саме твердження, а тон та форма його подачі. Святослав Михайлюк

Після одного з матчів Багатскіс назвав "виродками" гравців, які проігнорували запрошення до збірної. Михайлюк заявив, що йому зараз важко уявити подальшу співпрацю з цим фахівцем.

Публічні приниження не утворюють єдності — вони її знищують. Я щиро люблю збірну і завжди готовий віддавати їй свої сили, але не можу уявити ефективної роботи, коли відносини з гравцями будуються на публічних образах та суперечливих твердженнях. Якщо в національній команді допускається практика публічного приниження гравців, це сигнал набагато серйозніший, ніж будь-які результати. Я не прагну до ескалації й не шукаю публічних конфронтацій, але вважаю за необхідне сказати правду — що відбувалося і які це мало наслідки. Я завжди готовий грати за збірну, якщо маю таку можливість, але поки що мені важко уявити подальшу співпрацю з людиною, яка дозволяє собі публічно принижувати тих, хто роками віддавав збірній частину свого життя. Святослав Михайлюк

Нагадаємо, у березні 2025 року Виконавчий комітет Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) провів засідання у своїй штаб-квартирі у Швейцарії. На ньому організація вирішила продовжити усунення російських та білоруських збірних та клубів. Санкції проти російського та білоруського баскетболу розпочалися після повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну.