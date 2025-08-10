"Довічна дискваліфікація": скандал у збірній України набирає обертів

Зірки українського баскетболу проігнорував виклик до національної команди

Колишній баскетболіст молодіжної збірної України Артем Покоєнко прокоментував ситуацію у національній команді. Напередодні одразу троє провідних українських гравців проігнорували виклик до збірної України.

Відповідний коментар Покоєнка наводить Tribuna. За словами Артема, Федерація баскетболу України (ФБУ) має застосувати проти цих гравців довічний бан.

Довічна дискваліфікація like me (як у мене). Артем Покоєнко

За інформацією ФБУ, українські баскетболісти НБА Олексій Лень, Святослав Михайлюк та Дмитро Скапінцев проігнорували виклик до збірної України. Михайлюк напередодні повідомив, що не може допомогти національній команді через проблеми зі здоров’ям. До речі, Скапінцев 7 серпня перейшов до "Хапоеля" з Єрусалиму (Ізраїль).

Збірна України стартувала у прекваліфікації на ЧС-2027 із поразки від Швейцарії — 66:64 (18:14, 12:13, 15:20, 21:17). Потім наша команда обіграла Словаччину — 80:71 (24:24, 21:14, 17:14, 18:19).

Нагадаємо, у серпні 2024 року Покоєнко отримав довічний бан від ФБУ за те, що не повернувся до України після навчально-тренувального збору.

