Скандал в сборной Украины: звезда команды отказался играть из-за тренера (видео)

В сборной Украины по баскетболу прогремел скандал

Украинский баскетболист "Юты" Святослав Михайлюк намекнул, что не собирается выступать за национальную команду, пока у руля сборной Украины стоит Айнарс Багатскис. Перед отборочными матчами на ЧМ-2027 Федерация баскетбола Украины (ФБУ) сообщила, что несколько баскетболистов, в частности Михайлюк, проигнорировали вызов в сборную.

Михайлюк в интервью Base of Ukrainian sports сообщил, что ему трудно представить дальнейшую работу с Айнарсом. Добавим, что Святослав объяснил свой отказ от приезда в сборную травмой стопы.

Этим летом я сам звонил тренеру, говорил, что хочу приехать и помочь сборной. С представителем федерации, главным менеджером команды, мы обсуждали детали моего перелета, он присылал мне возможные варианты. Мой агент был на связи и с тренером, и с менеджером. Когда обострилась проблема со здоровьем, я также лично сообщил тренеру об этом и услышал от него слова понимания и пожелания скорейшего выздоровления. Но позже в публичном пространстве прозвучало другое утверждение — будто я "проигнорировал вызов". Как это можно назвать "игнорированием"? Эта версия противоречит тому, что он сказал мне лично. Она противоречит реальности. Сам факт такого расхождения уже тревожен. Но еще более болезненным стало не само утверждение, а тон и форма его подачи. Святослав Михайлюк

После одного из матчей Багатскис назвал "выродками" игроков, которые проигнорировали приглашение в сборную. Михайлюк заявил, что ему теперь трудно представить дальнейшее сотрудничество с этим специалистом.

Публичные унижения не создают единства — они его уничтожают. Я искренне люблю сборную и всегда готов отдавать ей свои силы, но не могу представить эффективную работу, когда отношения с игроками строятся на публичных оскорблениях и противоречивых утверждениях. Если в национальной команде допускается практика публичного унижения игроков, это сигнал гораздо более серьезный, чем любые временные результаты. Я не стремлюсь к эскалации и не ищу публичных конфронтаций, но считаю необходимым сказать правду — что происходило и какие это имело последствия. Я всегда готов играть за сборную, если у меня есть такая возможность, но пока мне трудно представить дальнейшее сотрудничество с человеком, который позволяет себе публично унижать тех, кто годами отдавал сборной часть своей жизни. Святослав Михайлюк

Напомним, в марте 2025 года Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) провел заседание в своей штаб-квартире в Швейцарии. На нем организация решила продлить отстранение российских и белорусских сборных и клубов. Санкции против российского и белорусского баскетбола начались после полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.