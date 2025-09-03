Захарова заговорила про "українізацію" світової політики, спорту та культури

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії (МЗС) Марія Захарова відреагувала на трансфер українського захисника Іллі Забарного у ПСЖ. Через цей перехід парижани поки що безуспішно намагаються позбутися російського воротаря Матвія Сафонова.

Відповідний коментар Захарової наводить "Матч ТВ". Марія заявила про тотальну "українізацію" у світовому спорті, політиці та культурі. Крім того, вона додала, що "світова спільнота втомилася від українців".

Ця українізація повальна, що спорту, що міжнародної повістки загалом уже набридла всім. Вона заважає розвиватись світовому спорту, вона його руйнує. Вона завдає колосальної шкоди світовій культурі, гальмує розвиток співробітництва, взаємодії. І вона є абсолютно наносною та штучно впровадженою. Тому, на мою думку, з цих позицій треба до цього ставитися. І всі вже втомились. Я зараз не про нас говорю, а просто світова спільнота вже втомилася. Вона бачить це лицемірство київського режиму, воно сприймає, що це тупикова модель. І крім усього іншого, мені здається, насамперед та сама західна Європа побачила, кого виховала, коли ближче розглянула так званих українських біженців. Марія Захарова

Нагадаємо, Забарний перейшов до французького суперклубу, попри наявність росіянина Сафонова у складі парижан. Очікувалося, що представник РФ залишить "Парі Сен-Жермен", проте він не хоче покидати клуб. Раніше повідомлялося, скільки зароблятиме Ілля у Франції.

І Забарний, і Сафонов так і не зіграли у грі проти "Тоттенгема" у Суперкубку УЄФА, українець навіть не потрапив у заявку на гру. Парижани здобули перемогу з рахунком 2:2 (4:3 по пенальті). І росіянин, і українець брали участь у церемонії нагородження, на якій між ними стався курйозний момент. До речі, Забарний дебютував за ПСЖ у матчі Ліги 1.