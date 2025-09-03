"Залізна леді" з України попалася на "допінгу Мудрика"

Спортсменка двічі провалила допінг-тест

У середу, 3 вересня, Антидопінгове управління з бойових видів спорту (CSAD) оголосило, що українська спортсменка Марина Мороз попалася на допінгу (мельдоній). Раніше цю ж заборонену речовину виявили в організмі відомого українського футболіста Михайла Мудрика.

Українка, яка виступає у найсильнішому промоушені змішаних єдиноборств — UFC, провалила допінг-тестування 25 червня та 16 липня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба організації на своєму офіційному сайті.

Зазначимо, Мороз надала CSAD медичну документацію, яка підтверджує, що вона перебуває під наглядом лікаря, який лікує її симптоми мельдонієм. Лікування проходило у незмагальний період. Проте українка не повідомила про це UFC і не подавала заявку на терапевтичне використання забороненої речовини з медичною метою.

CSAD дискваліфікувало Мороз на рік, адже українка повністю співпрацювала з організацією. Річна дискваліфікація Мороз розпочалася 17 липня 2025 року.

Мороз на прізвисько "Залізна леді" свій останній бій провела на турнірі UFC 299 у березні 2024 року. Українка рішенням суддів програла британці Джоанні Вуд. Українка без боїв не пропаде. У США вона має величезну фанбазу, а також профіль на OnlyFans. Крім того, Марина публікує пікантний контент в Instagram.

Марина Мороз у червоному купальнику

Марина Мороз похвалилася м’язами

Марина Мороз у білому боді

Марина Мороз у гарячому вбранні

Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика на мельдоній стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика.