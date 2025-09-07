"Солдат" Путіна готує новий податок у Росії

Ліміт на легіонерів у нашій лізі – вісім іноземців на полі із 11 осіб. Уявляєте? Ми ставимо за мету: десять у заявці та п’ять на полі до 2028 року. Я бачу це, як керівник. Потрібно обговорити плавність переходу. Ми зберемо клуби та цю тему обговоримо.

Дискусії недоречні, спираючись на міжнародний досвід. Він не на користь тих, хто бореться за скасовування ліміту або м’який варіант. Нам треба розвивати молодь, дитячо-юнацький спорт. Займатимемося всі разом. Зберемо 16 клубів і подивимося, чим вони займаються: у кого якісь академії, які кар’єрні траєкторії молодих гравців.

Які ще треба вжити заходів? Стеля [зарплат]? Це може бути. Може, не бути.

Може, ми запровадимо фонд розвитку дитячо-юнацького футболу. У деяких країнах таке є. Якщо є гаряче бажання витратити 30 мільйонів умовних одиниць на якогось іноземця, будь ласка. Але давайте помножимо ваші витрати на два: стільки покласти у фонд розвитку дітей у російському футболі.