"Солдат" Путіна готує новий податок у Росії
Глава російського спорту вигадав "податок на легіонерів"
Міністр спорту Росії та президент Олімпійського комітету РФ (ОКР) Михайло Дегтярьов заявив про потенційне введення податку на іноземних футболістів у Росії. До речі, топ-чиновник РФ називає себе "солдатом" глави Кремля Володимира Путіна.
Відповідний коментар Дегтярьова наводить "Матч ТВ". За його словами, російська влада роздумує над тим, щоб клуби платили подвійну суму за іноземних гравців. Перша половина стандартно йтиме клубу-продавцю, а друга — нібито на розвиток дитячого футболу у РФ.
Ліміт на легіонерів у нашій лізі – вісім іноземців на полі із 11 осіб. Уявляєте? Ми ставимо за мету: десять у заявці та п’ять на полі до 2028 року. Я бачу це, як керівник. Потрібно обговорити плавність переходу. Ми зберемо клуби та цю тему обговоримо.
Дискусії недоречні, спираючись на міжнародний досвід. Він не на користь тих, хто бореться за скасовування ліміту або м’який варіант. Нам треба розвивати молодь, дитячо-юнацький спорт. Займатимемося всі разом. Зберемо 16 клубів і подивимося, чим вони займаються: у кого якісь академії, які кар’єрні траєкторії молодих гравців.
Які ще треба вжити заходів? Стеля [зарплат]? Це може бути. Може, не бути.
Може, ми запровадимо фонд розвитку дитячо-юнацького футболу. У деяких країнах таке є. Якщо є гаряче бажання витратити 30 мільйонів умовних одиниць на якогось іноземця, будь ласка. Але давайте помножимо ваші витрати на два: стільки покласти у фонд розвитку дітей у російському футболі.
У мережі лише посміялися зі слів Дегтярьова. Користувачі вважають, що міністр просто хоче збагатитися за рахунок російського бюджету (більшість клубів у РФ перебувають на державному забезпеченні, — Ред.).
Зазначимо, Дегтярьов є затятим путіністом. Він називає себе "солдатом Путіна" і готовий прислужувати йому аж до пенсії. Хвалебні висловлювання про Путіна привели його до уряду РФ.
Нагадаємо, Угорщина домоглася від Європейського Союзу виключення Дегтярьова зі списків санкцій. Це викликало бурхливу реакцію в Естонії. До речі, Михайло наприкінці 2024 року одноосібно очолив російський спорт.