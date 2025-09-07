Знаменита валіза? У Росії спортсмени змагалися за "подарунок" від Путіна

Мережа регоче над трофеєм за перемогу на турнірі в РФ

Переможці Владивостоцької регати з веслування отримали в нагороду не солідні грошові призи, а лопасть весла з автографом президента РФ Володимира Путіна. Дані змагання були інтегровані до Спортивних ігор у рамках Східного економічного форуму.

Про це повідомляє "Матч ТВ". Збірна РФ виграла командний залік змагань і здобула лопасть весла…

Для всього спортивного співтовариства велика честь, що президент Росії підтримав Міжнародну регату Владивостока. Це підкреслює важливість розвитку веслування як виду спорту Росії. Такий головний приз став потужною мотивацією для всіх спортсменів. Президент Федерації гребного спорту Росії Олексій Свірін

У мережі лише посміялися з трофея збірної Росії. Користувачі жартують, що веслярам пощастило, що Путін обмежився лише автографом, адже він міг подарувати свою знамениту фекальну валізку. Також користувачі жартують, що глава Кремля віддав на приз своє "весло з галери". Раніше Путін заявляв, що він працює як "раб на галерах".

Додамо, що у змаганнях взяли участь спортсмени з Росії, Білорусі, Китаю, Куби, Узбекистану, Ірану, Казахстану, Вірменії, Афганістану та Пакистану.

Нагадаємо, влада Литви не пустила юних веслярів з РФ на чемпіонат світу-2025. Офіційний Вільнюс не видав візу росіянам, що викликало істерику в Росії. До речі, Польща дозволила росіянам виступати на турнірі з веслування, проте з однією умовою. Через неї представники РФ самі відмовилися від участі.