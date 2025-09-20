Судаков забив перший гол за "Бенфіку", потішивши Моурінью (відео)

Українець вийшов у старті та провів майже весь матч на полі

У суботу, 20 вересня, півзахисник збірної України Георгій Судаков забив свій перший гол за "Бенфіку". Це сталося у гостьовому матчі 6-го туру чемпіонату Португалії проти ФК АФС.

На рахунку українського хавбека переможний гол у поєдинку, який завершився з рахунком 0:3. Про це повідомляє "Телеграф".

У компенсований до першого тайму час Судаков, скориставшись плутаниною в чужому штрафному майданчику, вколотив м’яч у ворота господарів. Таким чином 23-річний Георгій оформив взяття воріт у своєму третьому поєдинку за Орлів. Додамо, що українець встиг дебютувати за "Бенфіку" у Лізі чемпіонів, де оформив дубль із асистів.

Ця перемога дозволила "Бенфіці" піднятися на друге місце у турнірній таблиці. Відставання від "Порту" складає 5 очок, щоправда, Орли мають матч у запасі. Додамо, що напередодні команду очолив Жозе Моурінью.

Жозе Моурінью повернувся до "Бенфіки"

Нагадаємо, "Бенфіка" орендувала Судакова на один сезон за 6,75 млн євро. Після закінчення оренди Орли зобов’язалися викупити футболіста у "Шахтаря" за 20,25 млн євро. Крім того, Гірники можуть отримати додаткові преміальні за перехід у розмірі 5 млн євро у разі індивідуальних досягнень хавбека. Гірники також мають право на 25% вартості будь-якого майбутнього трансферу гравця.